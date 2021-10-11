أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات السعودية المحققة في كافة القطاعات.

وقال الفالح عبر تويتر : أهنئ وأشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأؤكد لهما، نيابة عن زملائي في منظومة الاستثمار، وأصالة عن نفسي، مواصلة بذل جهودنا لتصبح مستهدفات رؤية السعودية 2030، مضيفًا أن الاستراتيجية إنجازات محققة تضاف لسجل بلادنا الغالية.

أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا “، وأضاف ـ حفظه الله ـ أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.

تعزيز النمو الاقتصادي

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق ـ بإذن الله ـ العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.