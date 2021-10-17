انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد التعاون، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بثلاثية دون رد.

الفتح يهز الشباك 3 مرات:

وبدأت مباراة الفتح ضد التعاون بشكل سريع، وضغط لاعبو النموذجي بقوة بحثًا عن هز الشباك، قبل أن ينجح غوستاف ويكهام في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 27 بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وأشعل الهدف المباراة، حيث ضغط اللاعبون بقوة، وتمكن إيفان سانتيني من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 35 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب تلقيه عرضية من الجانب الأيسر.

واستمرت المحاولات قبل أن يحصل النموذجي على ركلة جزاء نفذها سانتيني بنجاح عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بثلاثية دون رد.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، خيم الهدوء على اللعب، وسط محاولات من كلا الفريقين لتسجيل هدف جديد، وتقليص الفارق، أملًا في العودة إلى المباراة، ولكن لم تنجح المحاولات، لتنتهي المباراة بهزيمة التعاون بثلاثية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في المركز الأخير.