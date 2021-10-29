قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الهلال دائمًا ما يعاني ليفوز بالمباريات، مضيفًا أن تعادله مع الأهلي يُقلق قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الهلال يعاني لينتصر !

وتحدث الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “تشعر أن الزعيم يفوز بطلوع الروح في مبارياته الماضية، واليوم بتعادله ضد الأهلي بعد أن كان متقدمًا أثبت هذا الأمر، الزعيم خرج بأقل الأضرار قبل نهائي دوري أبطال آسيا”.

وأضاف الفراج: “الأهلي عرف يحصل على ما يريده في المباراة”.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول الترتيب بعد التعادل برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الأهلي تاسعًا برصيد 12 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراتي الجمعة:

ويتواجد العميد في صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، يليه الشباب وضمك برصيد 18 نقطة لكل فريق، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ثم الهلال رابعًا برصيد 16 نقطة، والرائد خامسًا برصيد 14 نقطة.

الفيحاء سادسًا برصيد 13 نقطة والنصر سابعًا برصيد 12 نقطة، يليه الفتح والأهلي بالمركزين الثامن والتاسع برصيد 12 نقطة لكل فريق في الدوري السعودي وبعد مرور 10 جولات.

الفيصلي بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة، يليه كل من الحزم والاتفاق وأبها في المراكز من 10 إلى 12 برصيد 10 نقاط لكل فريق، وهو نفس رصيد نادي أبها صاحب المركز الـ13.

بينما تواجد أندية الباطن والطائي والتعاون في المراكز من 14 إلى 16 برصيد تسع و سبع وأربع نقاط على الترتيب.