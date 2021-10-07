أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الطريقة التي يدير بها الفرنسي هيرفي رينارد، مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

#وليد_الفراج: رينارد مع الأخضر أسكت كل السلبيين برغم قلة النجوم.. شكرا لفراس البريكان والعويس أسد .. شكرا لسمو وزير الرياضة ، قرارات صحيحة بهدوء .. الانفاق من القيادة على الرياضة "شغل عدل" وشوف كيف النتايج والقادم أجمل#السعودية_اليابان

#ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/E2HMORfMOM — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 7, 2021

رينارد يسير على الطريق الصحيح

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “المدرب الفرنسي أسكت كل السلبيين، المنتخب السعودي بعد تأهله لمونديال 2006 تعثر بعدم التأهل لمونديالي 2010 و 2014 فظهر جيل إعلامي ظل ينتقد المنتخب السعودي أكثر من الإشادة به”.

وأضاف الفراج: ” في آخر 15 سنة كنت تجد أن المنتخب السعودي به نجوم شباك عكس الجيل الحالي الذي يعتمد على الانضباط التكتيكي، والمدرب الفرنسي يسير بمنتهى الهدوء نحو تحقيق أهدافه، أخذنا 9 نقاط ونفوز على الصين يوم الثلاثاء ويُصبح رصيدنا 12 نقطة إن شاء الله، ستجعل موقفنا أفضل في حال أي تعثر لا سمح الله مستقبلًا”.

قرارات صحيحة لمصلحة الرياضة السعودية

وتابع الفراج: ” شكرًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارات صحيحة لمصلحة الرياضة السعودية في هدوء، والإنفاق على الرياضة أصبح ” شغل عدل”، والنتائج ستكون أجمل”.