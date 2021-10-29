أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على اللاعب سالم الدوسري، نجم الهلال، وذلك بعد الهدف الجميل الذي سجله اللاعب في شباك الأهلي حاليًّا في قمة الجولة العاشرة المقامة بين الفريقين دوريًّا.

سالم الدوسري أفضل لاعب محلي بدون شك:

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “سالم أفضل لاعب سعودي بلا شك”.

وسُجل الهدف بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعدما راوغ الدوسري لاعبين في خط دفاع الأهلي ليُسكن الكرة في شباك الحارس محمد الربيعي.

ملعب عبدالله الفيصل يحتضن القمة:

يذكر أن المباراة تُقام بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بعد أن تم تجديده.

ويسعى الهلال إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 18 للمنافسة على وصافة دوري المحترفين.