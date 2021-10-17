شدد الإعلامي وليد الفراج على قوة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أن أنظار الجميع متجهه إلى المواجهة القارية.

الفراج يؤكد صعوبة الديربي:

وسأل وليد الفراج الجماهير قبل قمة النصر والهلال: “خايف أو مش خايف؟.. اللي يخسر الله يعينه.. الخاسر سيتعرض للطقطقة إلى شهر مارس 2022.. الله يعينه”.

وتابع حديثه بشأن الديربي القاري خلال برنامجه “أكشن مع وليد”، قائلًا: “كل فريق شايل هم الخسارة وليس الفوز، الجميع يتساءل عند الخسارة ماذا سيحدث؟”.

وأضاف الفراج: “لا صوت يعلو على صوت الديربي .. الله يعين رئيس النصر مسلي آل معمر ورئيس الهلال فهد بن نافل ورئيس شركة الوسائل محمد الخريجي يتعرضون لضغط مش طبيعي السبب تذاكر المباراة”.

تذاكر مباراة النصر والهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأحد، عن طرح تذاكر مباراة النصر والهلال المرتقبة، وكشف عن الأسعار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).