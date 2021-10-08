أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بفوز المنتخب السعودي مساء أمس الخميس على حساب المنتخب الياباني بهدف دون رد، بتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

#وليد_الفراج: أمس كانت ليلة حلوة بفوز #المنتخب_السعودي وجمهور الجوهرة بيضوها .. من الجميل أن نعيش اللحظة ونتمنى أن يكون الجميع ايجابي .. مدمني "النكد" صعب يفرحون . اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/cXUZNasm9g — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 8, 2021

تعليق وليد الفراج على فوز الأخضر:

وقال الإعلامي الرياضي المخضرم في مقدمة حلقة اليوم الجمعة ببرنامج “أكشن مع وليد” : “المنتخب السعودي فرح جماهيره بالفوز وأمس الخميس، كانت ليلة حلوة”.

وأضاف: “جمهور المنتخب السعودي بيض الوجوه في الجوهرة ومن الجميل أن نعيش اللحظة ونتمنى أن يكون الجميع إيجابي، لأنه من الصعب على مدمني النكد والحزن أن يفرحوا”.

رينارد يفتح ملف الصين:

وفي وقت سابق، فتح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ملف مواجهة منتخب الصين الثلاثاء المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى المدرب الفرنسي بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

ويواصل المنتخب السعودي، تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.