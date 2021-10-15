صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

الفريق أول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع هو نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، وكلف بالعمل قائدًا للقوات المشتركة في 31 أغسطس 2020، حتى تعيينه اليوم 15 أكتوبر.

المؤهلات العلمية والعسكرية:

والفريق الأزيمع حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ودرجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الحياة العملية:

وبدأ الأزيمع مسيرته القيادية بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، ثم تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت، ثم مساعدًا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون الخليجي وقاد تدخله في البحرين عام 2011 أثناء احتجاجات البحرين، ثم تولى قيادة المنطقة الجنوبية، وأشرف على خطة درع الجنوب كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، ثم عين قائدًا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

وعُين مستشارًا عسكريًّا في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة للوزير في الجوانب الإستراتيجية والعسكرية والتخطيطية. بعد ذلك صدر الأمر الملكي في 10 جمادى الآخرة 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.