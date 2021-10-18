رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، وفد وزارة الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي بوزارة الدفاع الكورية بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور عضو اللجنة معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

كما رأسه من الجانب الكوري معالي نائب وزير الدفاع الوطني بارك جاي مين.

استعراض التعاون:

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.



وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة،اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق جهود المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مُبيِّنًا تقديره العميق للجهود المبذولة للتعاون العسكري والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الجانبين.