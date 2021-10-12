هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد ظهوره بمستوى مميز وتجاوز عقبة الصين اليوم.

الفيصل يهنئ الأخضر بالفوز:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار.. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله.. ما قصرتوا يا أبطال”.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، نظرًا لأهمية المواجهة في مشواره بالتصفيات المونديالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يفوز ويتصدر:

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الفوز على الصين اليوم، رفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات المونديالية، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.