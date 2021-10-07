حفز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم قبل مواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

الفيصل يدعم الأخضر

ويواجه المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره الياباني على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لصقورنا الخضر أمام منتخب اليابان اليوم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. فالكم التوفيق والفوز يا أبطال”.

المنتخب السعودي يستهدف الفوز الثالث

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات المونديالية، بعد تجاوزه لعقبتي فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة اليابان اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.