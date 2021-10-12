وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى لاعبي منتخبي السعودية الأول والأولمبي قبل مباريات اليوم.

الفيصل يُحفز لاعبي المنتخبين

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تحفيز لاعبي المنتخبين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “صقورنا في المنتخب الأول وأبطالنا في الأخضر الأولمبي.. فالكم الفوز اليوم بإذن الله.. كل التوفيق لكم”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة وزير الرياضة، وتمنت فوز المنتخبين الأول والأولمبي، خاصة أنهما ظهرا بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، ويحظيان بدعم جماهيري كبير من المدرجات، ما يحفزهما على تقديم الأفضل.

مباراتان للأخضر اليوم

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ويُلاقي المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم أيضًا، وذلك بعد فوز الأخضر على العراق بهدف، فيما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية.