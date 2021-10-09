حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على متابعة نهائي بطولة مونديال اليد للأندية بين فريقي برشلونة الإسباني وماغديبورج الألماني.

وتواجد أيضًا الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في المباراة النهائية بحضور المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

الوحدة تاسعًا في مونديال اليد:

وفي وقت سابق، احتل فريق كرة اليد بنادي الوحدة، المركز التاسع في بطولة كأس العالم للأندية بكرة اليد، وذلك بعد أن خسر، اليوم السبت، مباراته أمام نادي الزمالك المصري الذي احتل المركز الخامس في البطولة.

الترتيب من الثالث إلى العاشر:

وفاز الزمالك في المباراة بنتيجة 42/ 22 في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

وكان الشوط الأول انتهى بتأخر فرسان مكة بنتيجة 19/ 10، ثم وسع الزمالك الفارق لينتهي اللقاء بفارق 20 نقطة لمصلحة الفريق المصري.

واحتل الزمالك المركز الخامس، الدحيل القطري سادسًا، نادي النور السعودي سابعًا، سيدني الأسترالي ثامنًا، الوحدة تاسعًا، كال هيت الأمريكي عاشرًا.

كذلك احتل نادي ألبورغ الدنماركي المركز الثالث، بينما احتل نادي بينيروس البرازيلي المركز الرابع في البطولة.