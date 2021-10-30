أعلنت شرطة الرياض القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير وتزييف.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضُبط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف و(343) مستندًا مزورًا، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.