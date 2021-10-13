تحدث فواز القرني، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة له، وذلك بعد أن دخل حارس الأخضر بنوبة بكاء بعد أن شارك في مباراة الصين أول أمس الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022.

فواز القرني – لاعب منتخبنا الوطني:

ما مررت به لا يوصف، وحديث سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بعد المباراة دعم ليس له حدود.#برنامج_شوت pic.twitter.com/OpQzKHCl6m — برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 13, 2021

فواز القرني يُقدر دعم وزير الرياضة:

وتحدث حارس الأخضر لـ برنامج “شوت” قائلًا: “لا شك أنني كنت منهار ودعم الأمير عبدالعزيز الفيصل، أسعدني وكان مصدر اطمئنان وتحفيز لي من أجل ما هو مقبل”.

وواصل حارس الأخضر قائلًا: “القادم سيكون أفضل وسوف نسعى للفوز في المباريات المقبلة لنحقق ما نريد ونتأهل، والمدرب رينارد مدرب رائع لأنه وضع الثقة في بعد إصابة محمد العويس”.

سبب بكاء حارس الأخضر:

يذكر أن القرني كان دخل في نوبة بكاء بعد مباراة الصين وذلك لشعوره بمسؤولية الهدف الثاني الذي سجله المنتخب الصيني في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.

وسيغيب الحارس محمد العويس عن مباراتين للأخضر ضد أستراليا وفيتنام بعد إصابته في لقاء الصين.