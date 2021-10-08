التقى وزير التجارة، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، اليوم، أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا في مدينة سولنا (Solna) بمملكة السويد، طالبًا وطالبة سعوديين يواصلان تدريبهما في مجال الطب في أحد أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية.

حرص الشباب:

وأثنى القصبي على حرص شباب وشابات الوطن على تطوير إمكانياتهم وتفانيهم لخدمة بلادهم من خلال التسلح بالعلم والمعرفة، وتجسيدهم للصورة الإيجابية عن المملكة وحضورهم المشرف في كافة الميادين.

والتقى وزير التجارة الطالب خالد المانع والطالبة رشا الجليفي أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا الذي يعد الأكبر في مملكة السويد، ويتبع لمعهد كارولينسكا، وهو من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا، وواحد من جامعات الطب الأساسية في العالم، وتتمثل مهمته في البحث والتعليم لمساعدة وتطوير صحة الإنسان.