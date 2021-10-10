ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، خلال عملية الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقاد الكاظمي سيارته الخاصة عندما ذهب إلى مركز الاقتراع، بينما سمح لعنصر أمن بتفتيشه في خطوة لم يفعلها سابقا سوى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أول المصوتين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وزعيمي تحالف قوى الدولة الوطنية والتيار الصدري عمار الحكيم ومقتدى الصدر.