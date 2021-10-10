واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الصين.

الأخضر يستعد لمواجهة الصين:

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، قبل أن يختتم رينارد المران بالكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، يوم الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة والنصف مساءً على الملعب الرديف مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، قبل أن يستكمل رينارد المران بشكل مغلق.

على الجانب الآخر، أجرى لاعبو ومنسوبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فحص فيروس كورونا، تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

السعودية ضد الصين:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد الصين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة السعودية ضد الصين المقبلة، يملك الأخضر 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما يقع منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.