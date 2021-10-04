واصل الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا تحت 23 عامًا.

الأخضر يواصل الاستعداد:

وأجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، بدأت بتطبيقهم لتمرين على التمرير، أعقبه مران تكتيكي على البناء من وسط الملعب بهدف هجومي.

واختتم سعد الشهري الحصة التدريبية للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا بمران على الكرات الثابتة في الناحية الهجومية، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لمواجهة سوريا المرتقبة.

الاستعداد لبطولة غرب آسيا:

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على ملعب نادي القادسية، تحضيرًا لمواجهة سوريا في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021.

وستُقام منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، خلال الفترة من 4 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر، علمًا بأن الأخضر يتواجد في المجموعة الثالثة مع سوريا والبحرين.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد الطقم الأبيض خلال مباراتي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا 2021.