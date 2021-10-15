أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بدء تخفيف الاحترازات الصحية حيث لم يعد استخدام الكمامة ملزمًا في الأماكن المفتوحة، كما تم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام من المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.

قواعد وضع الكمامة

وتضمنت التوجيهات الجديدة عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

حجز العمرة والصلاة في المسجد النبوي

وشددت الداخلية على الاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

يذكر أن هذه الإجراءات سوف تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل مع التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.