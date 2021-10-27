استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات والتي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

الكويت تستنكر التصريحات اللبنانية

وبحسب صحيفة القبس، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن استنكارها ورفضها الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة والإمارات، والتي اتهم فيها البلدين الشقيقين باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.

تصريحات جورج قرداحي مضللة

وأكدت أن تصريحات جورج قرداحي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن، وتعتبر خروجًا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلًا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.