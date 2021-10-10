يعود المدير الفني المخضرم آرسين فينجر إلى مقاعد التدريب مرة أخرى خلال مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن فعاليات موسم الرياض.

المدرب الفرنسي يقود الهلال والنصر:

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، عن قيادة المدرب الفرنسي فينجر لفريق نجوم الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض، وسط تفاعل كبير من الجماهير بظهور المدرب العالمي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه مباراة في بطولة كأس موسم الرياض في يناير المقبل ضد الفريق الموحد من نجوم الهلال والنصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستشهد مباراة الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوفه مؤخرًا، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

فينجر يعود في موسم الرياض:

ويُعد قيادة فينجر لفريق الهلال والنصر بمثابة النبأ السار لجماهير كرة القدم التي تنتظر ظهور المدرب المخضرم على مقاعد البدلاء مجددًا، بعدما أعلن الاعتزال رسميًّا منذ عام 2019، ليسدل الستار على مسيرة طويلة مع آرسنال الإنجليزي.

وقضى فينجر 36 عامًا في عالم التدريب؛ وقاد خلالها 4 فرق، حيث كانت البداية مع فريقي نانسي وموناكو في فرنسا، قبل أن يدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناجويا الياباني، ومنه إلى آرسنال الذي استمر معه 22 عامًا.

وحقق صاحب الـ71 عامًا، إنجازات تاريخية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، حيث توجه معه بالنسخة الذهبية من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003/ 2004، بعدما حصد اللقب دون خسارة أي مباراة.

وتوج فينجر بـ21 بطولة طوال مسيرته، 17 لقبًا منها مع آرسنال، حيث حصد 7 ألقاب لكأس الرابطة، ومثلها لكأس السوبر الإنجليزي، بالإضافة لـ3 بطولات للدوري الإنجليزي.