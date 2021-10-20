نجح فريق بوهانغ ستيلرز الكوري في الفوز على مواطنه أولسان الكوري، ليواجه الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يواجه بوهانغ ستيلرز في النهائي

وانتهت، منذ قليل، مباراة أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز بوهانغ بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بالأمس على النصر بهدفين مقابل هدف، على أن يواجه بوهانغ في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالعاصمة الرياض، يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

لقب دوري الأبطال الرابع يحفز الفريقين

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، حيث حصد اللقب مرتين بالنسخة القديمة على حساب استقلال طهران الإيراني في 1991، وجابيلو الياباني في 2000، وأوراوا ريد دايموندز في 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في زيادة عدد بطولاته القارية إلى 8 ألقاب، حيث يملك 3 ألقاب من دوري الأبطال، ويطمح لحصد اللقب الرابع، ولديه لقبين من بطولة كأس الكؤوس، ومثلهما لكأس السوبر الآسيوي.

على الجانب الآخر، توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوهانغ ستيلرز الكوري بـ 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا بجميع مسمياتها، حيث فاز النسخة القديمة مرتين في موسمي 1996/ 1997 و1997/ 1998، بجانب حصد نسخة 2009.