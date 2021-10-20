يترقب الملايين من سكان العاصمة والمملكة العربية السعودية بوجه عام انطلاق مسيرة موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء 20 أكتوبر إيذانًا ببدء فعاليات الموسم الثاني الذي تنظمه هيئة الترفيه.

بجهود شباب الوطن وإبداعهم .. تلتفت أنظار العالم كله لـ #موسم_الرياض 😍🇸🇦pic.twitter.com/iWv7cGS28F — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 20, 2021

تفاصيل مسيرة موسم الرياض

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام مع انطلاق مسيرة موسم الرياض وهي مسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

فعاليات موسم الرياض

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي “بيتبول”، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

14 منطقة للاحتفالات

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: “كومبات فيلد”، و”ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”المربّع”، و”رياض سفاري”، و”العاذرية”، و”أوايسس الرياض”، و”ذا جروفز”، و”نبض الرياض”، و”قرية زمان”، و”شجرة السلام”، و”خلوها”.