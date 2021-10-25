واصلت الليرة التركية الانهيار السريع أمام الدولار لتلامس مستوى غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار الواحد، اليوم الاثنين 25 أكتوبر بعد تصريح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع قال فيه إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

تراجع الليرة التركية

وكان البنك المركزي التركي قرر مؤخرًا تنفيذ رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض سعر الفائدة الرئيسي، ما تسبب في تراجع قيمة العملة التركية بشكل كبير.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24% منذ بداية العام، قد أنهت تعاملات يوم الجمعة عند 9.5950 ليرة أمام الدولار ووصلت لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بعد أن أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم.

تداعيات انهيار العملة التركية

ويمثل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هاجساً لدى المواطنين الأتراك، الذين يراقبون أسعار الصرف بقلق شديد مع تأثير الأزمة وامتدادها إلى أسعار السلع الأساسية والقيمة الشرائية.

وبسب تراجع الليرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتدنى مستوى المعيشة ودخل ملايين الأتراك تحت خط الفقر فيما تراجع الميزان التجاري التركي بشكل كبير مع العديد من الدول الخارجية.