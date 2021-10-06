تراجعت الليرة التركية واقتربت من أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الأربعاء بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة التركية، صباح اليوم الأربعاء، لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار.

تراجع كبير:

واقتربت الليرة التركية بهذا التراجع من أدنى مستوى لها على الإطلاق والذي كانت قد سجلته الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت رويترز.

في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار مدعوماً بمخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، “البنك المركزي الأميركي”.

وعند الساعة 6:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة 8.9250، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر الماضي، وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت الليرة لضغوط قوية، وهبطت لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمام الدولار وبلغت خسائرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 16 في المئة.