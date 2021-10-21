تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية مؤتمرها السعودي العالمي لـ الاستعاضة السنية 2021 افتراضيًا بعنوان “فن وجمال التركيبات السنية” خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

المشاركون في مؤتمر الاستعاضة السنية

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأميركية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين؛ لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

الهدف من المؤتمر

يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا الأستاذ الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.