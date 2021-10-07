قال نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان إن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 بعدماً ضرب زلزال جنوب البلاد.

مقتل 20 شخصاً وجرح 300 على الأقل في زلزال ضرب جنوب #باكستان #العربية pic.twitter.com/vKeHmn3iNw — العربية (@AlArabiya) October 7, 2021

زلزال 5.7 درجة:

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومتراً وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية.

المئات بلا مأوى:

وقال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي لرويترز إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى، فيما أكد مسؤولو إنقاذ أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وقال زاهر تارين المسؤول في مستشفى هارناي العام لوكالة فرانس برس إنّ الزلزال أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطرّ العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلاً من ضعف في التجهيزات، إلى العمل في الظلام.

وأضاف: “نعمل بدون كهرباء باستخدام المصابيح وأنوار الهواتف المحمولة”.

وأوضح أنّ “غالبية الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون من كسور في الأطراف. لقد أعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقّوا الإسعافات الأولية، وهناك حوالي 40 شخصاً آخرين إصاباتهم خطيرة وتم نقلهم إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف”.

زلازل مستمرة:

وتشهد باكستان زلازل باستمرار لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوروبية الآسيوية.

وفي أكتوبر 2015، أدّى زلزال بقوة 7.5 درجات إلى مقتل 400 شخص في باكستان وأفغانستان.

وقبل عشر سنوات، في 8 أكتوبر 2005، خلّف زلزال بقوة 7.6 درجة أكثر من 73 ألف قتيل و3.5 مليون مشرّد، غالبيتهم في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير.