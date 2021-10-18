أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراءات صرف أكثر من 131.9 مليار ريال بما نسبته 98%.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يشمل إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراءات صرف أكثر من 131.9 مليار ريال بما نسبته 98%.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يشمل إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.
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