أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراءات صرف أكثر من 131.9 مليار ريال بما نسبته 98%.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يشمل إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.