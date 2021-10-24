أعلن المتحف الوطني بالرياض اليوم عن أوقات الزيارات المعتمدة للمتحف، خلال موسم الرياض الممتد من 24 أكتوبر إلى 5 ديسمبر المقبل، حيث خُصّصت أوقات محددة لحاملي تذاكر الموسم تُمكّنهم من زيارة المتحف يومياً من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحاً، كما خُصّصت أوقات لغير حاملي تذاكر موسم الرياض تمتد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً يومياً باستثناء يوم الجمعة من (1:00 ظهراً إلى 5:00 مساءً).

جولات إرشادية:

وخصص المتحف جولات إرشادية يومية خلال فعاليات موسم الرياض في ثلاثة أوقات متفاوتة، حيث تبدأ الأولى الساعة 7:00 مساءً، والثانية 9:00 مساءً، والثالثة 11:00 مساءً، حيث سيأخذ المرشد الزوّار لمدة ثلاثين دقيقة في جولة لاستكشاف مقتنيات وآثار المتحف، عبر ثماني صالات عرض مختلفة، في رحلة زمنية تمتد لملايين السنين مع التغيرات الجيولوجية والجغرافية التي حدثت في شبه الجزيرة العربية، ومن ثم ظهور المستوطنات البشرية والممالك العربية، مروراً بفترة ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي، إلى أن تنتهي عند قصة توحيد المملكة.

ويقع المتحف الوطني السعودي في الجانب الشرقي من مركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض، ويعد معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة، بتصميمه المعماري المميز، وبمحتواه المعرفي الثمين الذي يعكس الثراء التاريخي والحضاري للجزيرة العربية.