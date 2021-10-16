ناشد عدد من المواطنين بمنطقة عسير أمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة بضرورة إنشاء جسر مشاة في المنطقة الواقعة من نقطة قرضة بعقبة ضلع، حيث يوجد هناك جلسات أنشأتها أمانة المنطقة للمتنزهين، حيث تشكل تلك المنطقة حركة للمتنزهين ويحتاجون لعبور الشارع للمنطقة الأخرى.

المنطقة تشهد كثافة فترة الإجازات:

وقال محمد عسيري وعبدالله القحطاني وهادي حسن لـ”المواطن“: إن المنطقة تشهد كثافة وخصوصًا فترة الإجازات وفي فصل الشتاء، حيث نطالب من الجهات المسؤولة إيجاد حل بأسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على سلامة المتنزهين وقاطعي الطريق.

الطريق يشكل خطورة أثناء العبور :

وأضافوا أن الطريق يشكل خطورة كبيرة أثناء عبوره من قبل الأطفال والنساء وكبار السن، خصوصًا أن المنطقة لا يوجد بها دورات مياه فيضطر الكثير لعبور الطريق للذهاب لدورات المياه في المسجد المقابل وقطع الطريق، وكذلك لمن يأخذ الاحتياجات من مطعم أو بقالة وغيرها.

وأشاروا إلى أن الطريق تسلكه الكثير من السيارات التي تسير بسرعة عالية قد تؤدي- لا سمح الله- إلى وقوع حوادث في الموقع.