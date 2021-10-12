شاركت شركة المراعي في جناح المملكة العربية السعودية المشارك في “معرض أنوقا 2021” المنعقد في مدينة كولن الألمانية خلال الفترة من 9 – 13 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامج “صنع في السعودية” وبحضور 21 شركة سعودية من قطاع الأغذية.

شريك أساسي في صنع بالسعودية

وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة:” إن مشاركة المراعي تأتي انطلاقًا من دورنا كإحدى أكبر الشركات الأغذية والمشروبات محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما أننا شريك أساسي لبرنامج صُنع في السعودية نحو تعزيز المنتج الوطني السعودي بما يُسهم في وصول المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030″.

تشكيلة واسعة من الأغذية

وعرض جناح الشركة تشكيلة واسعة من الأغذية والمشروبات عالية الجودة، بدءاً من الألبان الطازجة، ومروراً بمنتجات الزبادي والأجبان، إضافة لباقة متنوعة من العصائر الطبيعية، ومنتجات التمور، وتشكيلة من حليب الأطفال الرضع “نورالاك”، كما شاركت (لوزين) و(سفن دايز) بمجموعة من مخبوزاتهما تشمل الفطائر والكرواسان والكيك،وحرصت (اليوم) على توفير منتجات الدجاج ضمن جناح الشركة.

جدير بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.