تشهد منطقة “المربع”، إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، خلال أيامها الأولى من الافتتاح إقبالًا واسعًا من الزوار، حيث نفدت تذاكر الحجز في يوم الافتتاح الأول.

فعاليات منطقة المربع

وتواصل المنطقة فعالياتها حتى ديسمبر المقبل، وتقدّم المربع تجارب للزوار تنطلق من فكرة اجتماع أكثر من 7 وجهات عالمية للمذاق في مكانٍ واحد، إضافةً إلى رحلة التنقل بين كل تلك الوجهات التي تمنح الزوار تجربةً راقية ما بين الموسيقى الحيّة في الخلفية والمسارات المضيئة ليلًا.

تمنح منطقة المربع أبعادًا أكثر ثراءً للترفيه، إذ لا تقتصر زيارتها على تناول العشاء على مائدة فاخرة في أحد المطاعم العالمية، بل تمتد إلى تجارب ثقافية غنية، حيث يمثّل المتحف الوطني السعودي أول محطة يصل إليها الزوار خلال جولتهم بعربات الجولف، وتعكس تجربة زيارة المتحف الوطني السعودي معلوماتٍ فريدة حول تاريخ المملكة العربية السعودية واللغة العربية والدين الإسلامي.

وتنظم منطقة المربع داخل مساحاتها عديدًا من وصلات العزف، ما يمنح للزوار تجربة أكثر رقيًا مع عزف موسيقى حية في الأجواء العامة للمكان، بالإضافة إلى بروتوكول الاستقبال الرسمي للزوار الذي يبرز سمات الضيافة السعودية من خلال الترحيب وتقديم القهوة العربية.

تنسيق المطاعم العالمية

وتؤسس المنطقة لمفاهيم جديدة في تنسيق المطاعم، حيث يمثل الطابع العام لبعض المطاعم نموذجًا لأحد البيوت الطينية القديمة، ما يمنح الزوار تجربةً ثقافية غنية أثناء تناولهم لوجباتهم، حيث يمكنهم تأمل الليوان والقبة اللذين يمثّلان أهم أجزاء البيت النجدي قديمًا.