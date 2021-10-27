أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن آخر التطورات المتعلقة عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

تنفيذ صفقة الاندماج:

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع الدرع العربي للتأمين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث نص الإعلان السابق على أن الاندماج خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية من قبل البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة وغيرهما من الجهات المختصة.

لا ممانعة:

وأكدت الأهلي للتكافل عدم صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 20/ 03/ 1443هـ الموافق 2021/10/26م على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي الشركتين.