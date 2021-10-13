دشن المركز الإعلامي لـ موسم الرياض 2021م اليوم، أعماله من فندق كراون بلازا- المدينة الرقمية، بهدف إبراز أنشطة الموسم إعلاميًا، وتنسيق التواصل بين الموسم ووسائل الإعلام المحلية والدولية، والتعريف بأهميته وإمكاناته العالمية.

أعمال المركز الإعلامي

وتتمحور أعمال المركز حول تقديم خدمات الدعم الإعلامي، من معلومات يومية وأرقام عن الفعاليات، حيث يعمل المركز على تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي، إضافة إلى تقديم خدماته للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية الفعاليات، كما يعمل على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن الموسم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إضافة إلى كونه المنصة الرئيسية لعقد المؤتمرات الصحفية المتعلقة بفعاليات الموسم.

تغطية فعاليات موسم الرياض

وقد أطلق المركز الإعلامي للموسم مركزًا إعلاميًا افتراضيًا، يوفر من خلاله للإعلاميين إمكانية التسجيل واستخراج تصريح لتغطية الفعاليات والأنشطة الخاصة بالموسم، عبر الدخول إلى الرابط وتحميل المواد الإعلامية من حقائق وصور وفيديوهات متنوعة ومحدّثة يوميًا، كما يتيح المركز للإعلاميين معرفة مواعيد حركة النقل الترددي للباصات، التي تنطلق من المركز إلى جميع مناطق الموسم ذهابًا وإياباً.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021م تنطلق في 20 من أكتوبر الحالي، حيث تشتمل على أكثر من 7500 يوم فعالية، وتضم أكثر من 100 تجربة تفاعلية، و350 عرضًا مسرحيًا، وأكثر من 10 معارض عالمية، وما يزيد على 24 مسرحية، و76 حفلة غنائية.