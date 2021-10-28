حذر المرور السعودي مجددًا من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكدًا أنه تصرف جسيم يعرّض الحياة للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها 5 آلاف ريال غرامة وتصل لـ 10 آلاف ريال.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، باشرت مساء الخميس، إنقاذ رجل انجرفت مركبته بوادي العقيق.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر” : أن مدني الباحة تمكن من إنقاذ رجل انجرفت مركبته في مجرى السيل بوادي العقيق، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.