أعلنت الإدارة العامة للمرور عن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة.

نتائج التحقيقات:

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، على حسابها بموقع تويتر، أن إدارة المرور أكدت بناء على نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة بتاريخ 21/ 2/ 1443، ونتج عنه 4 وفيات و5 إصابات، أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وكان السائق بحالة غير طبيعية.

إحالة إلى النيابة:

وأكد المرور أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

تفاصيل حادث الدائري الثاني:

وتوفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث على طريق الدائري الثاني في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب – مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

تصنيف الحالات:

وبيّن السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي : 4 حالات وفاة و5 إصابات حيث تم عمل اللازم إسعافيًا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأضاف أنه تم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، مشيرًا إلى أن جميع منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع بذلوا مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفك المحتجزين.