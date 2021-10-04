توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن يتوغل اليوم الاثنين إعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى أراضي المملكة.

وأوضح المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أن سحب المنخفض الجوي الكثيفة الركامية الضخمة والمفعمة بالرطوبة، تتشكل لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين مقبلين، زاحفاً باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.

وأشار إلى أن العواصف والأعاصير المدارية ليست شرًّا محضًا، بل فيها منافع لكوكب الأرض، إذ تقوم بعملية التوازن في نقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر ومن جهة أخرى.

وأضاف أن الأعاصير تجلب الأمطار الغزيرة التي تروي الأرض المجدبة، وتشكل السيول التي تحقن المياه الجوفية، وهو ما نلاحظه حاليًا في تداعيات إعصار شاهين على سلطنة عمان والإمارات والمملكة.