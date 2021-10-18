كشف أحمد المشهدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة بشركة الوسائل، حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر ديربي الهلال والنصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أحمد المشهدي – الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة لشركة الوسائل : موقع حجز التذاكر لم يُخترق وهناك عملية دخول وهمي والتذاكر 50٪ لكل فريق والبوابات متفرقة .. دخل للموقع أكثر من 150 ألف باول ساعة.. الحقوا على التذاكر ..#الهلال_النصر#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/brYfL22Q4W — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 18, 2021

كواليس الدخول على الموقع:

وقال المشهدي ببرنامج “أكشن مع وليد” : “أول أمس الأحد عندما قمنا بالإعلان عن الترقب لتذاكر الديربي لاحظنا وجود كمية ضخمة من المتابعين والمتصفحين للموقع، ولم يكن موقع التذاكر ولكن كانت الصفحة الرئيسية للشركة، الموقع لم يُخترق ولكن هذا برنامج غرضه زيادة عدد المتابعين وبالتالي صُنع بطء لدى عمل الموقع ذاته”.

وأضاف: “الفريق الإلكتروني لدى الشركة تعامل مع الأمر فورًا، وقمنا بتأجيل طرح التذاكر حتى نُهيئ الموقع لاستقبال أعداد ضخمة من الجماهير حتى لا يُحدث العطل مرة أخرى”.

بوابات دخول جمهوري الهلال والنصر :

وتابع: حضور جمهور الفريقين سيكون بنسبة 50% لكل فريق، وجماهير النصر ستدخل من البوابات 1 و2 و3 و4- بينما ستدخل جماهير الهلال من البوابات رقم 5 و6 و7 و8.