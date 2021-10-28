شهدت مباريات الحزم والاتحاد السابقة تألقًا لافتًا من اللاعبين المغارية، وذلك قبل مواجهة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المغاربة يتألقون

وتكفّل اللاعبون المغاربة بـ8 أهداف خلال مواجهات الحزم والاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهم الأكثر تسجيلاً بعد اللاعبين السعوديين برصيد 19 هدفًا.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، حيث يطمح أصحاب الأرض لخطف الثلاث نقاط وتحسين موقعه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

الحزم والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الحزم في ملعبه بالرس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.