واصل المنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة المدير الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة اليابان المقبلة.

المنتخب السعودي يستعد:

وبدأ مران المنتخب السعودي لكرة القدم بتمارين الإحماء ثم تدريب المربعات، قبل أن يجري هيرفي رينارد تقسيمة على ثلثي مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

ولم يشارك حارس المرمى زيد البواردي في مران الأخضر الجماعي نظرًا لشعوره بالإرهاق، فيما اكتفى علي الحسن بأداء تدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي في المنتخب، بعد معاناته من آلام عضلية.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته يوم غد الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساء على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الأخضر في تصفيات كأس العالم:

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).