يعاني الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في الموسم الحالي وتحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان من المواجهات الكبرى في مختلف المسابقات، وذلك قبل مواجهة نادي ريال مدريد عصر اليوم الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

نتائج مخيبة لـ برشلونة ضد الكبار

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن البارشا لعب 10 مباريات ضد منافسين مباشرين في مختلف البطولات، حيث فاز مرة واحدة وخسر في 7 مباريات وتعادل مرتين.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أن كومان كان خسر من ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الموسم الماضي بثلاثية وحقق فوزًا واحدًا على يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال الموسم الماضي، ثم سقط أمام أتلتيكو مدريد بالليجا وأمام يوفنتوس بثلاثية دون رد في دوري الأبطال، وأمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري الأبطال وجميع تلك المباريات بالموسم الماضي.

كما تعادل برشلونة مع البي إس جي في دوري الأبطال الموسم الماضي في إياب دور الـ16 وخسر من ريال مدريد في الدور الثاني من كلاسيكو الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وبعد ذلك سقط في فخ التعادل ضد نادي أتلتيكو مدريد.

وعانى البارشا أيضًا من نكسات في الموسم الحالي مع كومان، حيث خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثية دون رد وسقط أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.