نظمت إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح يوم أمس الثلاثاء، برنامجًا توعويًّا تحت عنوان (أفعالنا هي مستقبلنا) بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، بحضور مساعدي مدير عام الفرع للتنمية والعمليات ومجموعة من منسوبي الفرع والدور والمراكز التابعة له من الجنسين.

أهمية التغذية:

وتضمن البرنامج الذي أقيم بمقر فرع الوزارة لقاء توعويًّا مفتوحًا، تحدث فيه استشاري التغذية السريرية عبدالعزيز العثمان ونخبة من المختصين عن أهمية التغذية والمشاكل الصحية المرتبطة بالتغذية، والتي يمكن معالجتها تغذويًّا والنمط الغذائي الصحي وفتح المجال في نهاية اللقاء للنقاش والإجابة على استفسارات الحضور، كما صاحب اللقاء معرض توعوي يوضح أهمية الغذاء في حياة الفرد والمجتمع ومهام أخصائي التغذية في فروع الإيواء.

وشارك في تنفيذ البرنامج إدارة الإشراف بالفرع ومجموعة من دور ومراكز الإيواء بالمنطقة ممثلة بـ”مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس، مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض والتأهيل الشامل للذكور والإناث بالدرعية ودار التربية الاجتماعية للبنات ودار الحضانة الاجتماعية بالربوة ودار الضيافة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات”، وبعض الجهات الخارجية مثل عيادات قسم العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، ومركز قوة الحركة، وجمعية حياتنا، وموقع فيتي.