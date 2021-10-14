وثقت “المواطن” العرض العالمي الأول بالمملكة للكشف عن قائدة أسطول السيارات الفاخرة لكزس.

وأزاحت لكزس الستار عن الجيل الجديد 2022 من سيارتها LX 600 في التدشين العالمي بالسعودية، حيث تأتي السيارة بتصميم جديد كليًا، فعلى مستوى الوزن تم خفض الوزن بـ200 كيلوجرام مقارنة بالجيل السابق، ما يؤدي إلى الرشاقة على الطرق.

3 فئات:

تتوفر السيارة بثلاث فئات، فئة أوربن “المدن”، وفئة إف سبورت، وفئة VIP، وتتميز فئة VIP الحصرية بمقاعد بالطراز العثماني، وخاصية ماساج المقاعد ضمن مزايا أخرى.

وتتوفر جميع فئات لكزس LX 600 الجديدة بمحرك 3.5 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

على مستوى المقصورة الداخلية، تم تحديث التصميم كلياً لأول شاشة لمسية مزدوجة في سيارات لكزس، وتتعلق الشاشة العلوية للتحكم بالملاحة والصوت وتفاصيل التضاريس الوعرة مثل نظام مراقبة التضاريس المتعددة، والشاشة السفلية للتحكم في الحرارة.

وتشمل مواصفات السيارة مكيفاً جديداً باسم “الستائر الهوائية”، أفضل مكيف وُجد في سيارة بالعالم في كفاءة وسرعة التبريد.