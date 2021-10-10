وثقت “المواطن” اليوم الأخير من معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي شهد حفل توقيع كتاب عبدالله الدايل بعنوان “العلاقات العامة والمراسم”، وحفل توقيع سارة السابل لكتابها بعنوان “أوجاع بين ضحكات الحياة”.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.

صياغة مستقبل صناعة النشر:

وسعى معرض الرياض للكتاب إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربيًّا، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية.

كما يُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصّعد المحلية والعربية والدولية. ويتضمن جلسات حوارية ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.