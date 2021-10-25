تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل لافت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النادي الأهلي أكثر الفرق تمريرًا للكرة:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأكثر تمريرًا للكرة بعد مرور 9 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ4080 تمريرة حتى الآن، يليه الفيصلي بـ4029 تمريرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في قائمة أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تمريرًا برصيد 3794 تمريرة، ثم الشباب بـ3675 تمريرة، وحل الاتفاق خامسًا بـ3441 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة التاسعة، كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 18 نقطة، فيما تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الهلال، إلا أن الزعيم لديه مباراتان مؤجلتان، ثم الفيحاء في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السادس برصيد 12 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، يليه الفتح بعدد النقاط ذاته، ثم الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).