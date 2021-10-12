أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي في الطرح العام المحتمل لشركة النايفات للتمويل عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المقرر أن يشمل طرح شركة النايفات بيع 35% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 5 أبريل كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 35,000,000 سهم عادي تمثل 35% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

تداولات سوق الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية – 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.46% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.