نجح صندوق الاستثمارات العامة في قيادة مجموعة استثمارية للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100%، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بناء فريق ناجح:

وسيسخر الصندوق خبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه وإنجازاته، مما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى.

استثمارات مميزة:

وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة، فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030.

تعليق الرميان بعد إتمام الصفقة:

وفي وقت سابق، أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، على أن امتلاك الصندوق لأسهم النادي الإنجليزي شيء يُشعره بالفخر.

وقال: نسعد بالإعلان عن تملك النادي ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين.

وأضاف الرميان: فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد للنادي كأحد أشهر الأندية بكرة القدم الإنجليزية.

وتابع الرميان: نتوجه بالشكر لكل من مايك آشلي على التزامه بعملية البيع إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.

يذكر أن الرميان سيكون رئيسًا غير تنفيذي للنادي الإنجليزي بعد الاستحواذ على أسهمه.