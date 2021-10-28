أصدر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم قرارًا يقضي بتكليف عبدالله بن يحيى النجادي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة الريث.

ويُعد النجادي من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًا وخارجيًا.

بدوره ثمّن النجادي ثقة مدير تعليم صبيا، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكدًا أن ذلك حافز له ولفريق العمل في مكتب تعليم الريث لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

“المواطن” تتقدم بخالص التهاني لـ“النجادي”، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية.