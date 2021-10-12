تألق النجم سامي النجعي بشكل لافت خلال مباراة السعودية والصين، التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ليخطف نجومية المواجهة.

سامي النجعي يخطف نجومية المباراة:

وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فوز سامي النجعي بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الأخضر وتسجيله لثنائية في الشوط الأول.

وأثنى الإعلاميون والنقاد الرياضيون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه سامي النجعي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدين أنه مكسب كبير للأخضر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يحسم مباراة السعودية والصين لصالحه:

وانتهت السعودية والصين التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الفوز على الصين اليوم، رفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات المونديالية، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.